Бушманов: «Думаю, Бальде будут искать новый клуб»

Российский тренер Евгений Бушманов порассуждал о нападающем московского «Спартака» Кейта Бальде. По мнению Бушманова, футболисту атаки будут искать новый клуб.

«Вроде бы неплохо он начал, а после как будто исчез. Какие-то качества у него есть, но в «Спартаке» заиграть не удалось. Сложно сказать, получит ли при Станковиче шанс. Наверное, ему будут искать новый клуб», - говорит Бушманов для «РБ Спорт».

Напомним, что новым тренером «Спартака» стал серб Деян Станкович. Бальде нерезультативно провёл минувший сезон в клубе испанской Сегунды – «Эспаньоле» из Барселоны.

Ранее мы сообщали, что сенегальцем интересуются команды с Ближнего Востока.