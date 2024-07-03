Мещеряков: «Миранчуку надо делать шаг вперёд, получать другие вызовы»

Анатолий Мещеряков, ранее занимавший должность председателя совета директоров «железнодорожников», высказался об уходе из клуба полузащитника Антона Миранчука.

1 июля столичный клуб на своих страницах в соцсетях сообщил об уходе 28-летнего футболиста, так как срок трудового соглашения подошёл к концу. В СМИ была информация, что в услугах Антона заинтересован «Трабзонспор».

- С моей точки зрения, после ухода из «Локомотива» Антон Миранчук точно не потеряется, скорее всего, ему надо делать шаг вперед, получать другие вызовы. Ему только здоровья и удачи, - передаёт слова Мещерякова «РБ Спорт».

Всего за «Локомотив» Миранчук провёл 217 матчей, в которых отметился 51 забитым мячом.