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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» оформил волевую победу над махачкалинским «Динамо»

03 Июля 2024 • 21:02 Комментировать
Ростов
3:1
Динамо Махачкала

Два клуба РПЛ вечером среды проводили очный товарищеский матч – это «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Дончанам удалось обыграть новичка Премьер-лиги с уверенным счётом – 3:1.

Правда, открыли счёт в первом тайме минувшего поединка динамовцы точным ударом Эгаша Касинтуры. Однако в тайме втором буквально за пять-шесть минут Егор Голенков (с пенальти), Имран Азнауров и Роналдо установили окончательный счёт встречи.

Напомним, что «Ростов» в прошлом сезоне финишировал седьмым в турнирной таблице. «Динамо» заняло второе место Мелбет-Первой лиги, благодаря этому махачкалинцы впервые в истории заслужили право сыграть в Премьер-лиге.

Протокол игры  
Ростов3:1Динамо Махачкала
  47'Касинтура Эгаш (0:1)
(1:1) Голенков Егор72'  
(2:1) Азнауров Имран74'  
(3:1) Роналдо77'  
Ятимов РустамМелёхин ВикторЧернов ЕвгенийИгнатов ГерманЛангович АндрейГлебов ДанилУткин ДаниилКолтаков АлексейШанталий ДаниилБайрамян ХоренКомличенко Николай
Запасные: Голенков ЕгорЖбанов ИльяЗубенко ИльяВахания ИльяЩетинин КириллХанкич ХидажетРоналдоСако УмарКучаев Константин
Волк ДавидШумахов ИдарКагермазов СосланПальцев ВалентинСандрачук АлександрАлибеков МуталипМагомедов РажабКрачковский АнтонСердеров СердерГлушков Никита СергеевичКасинтура Эгаш
Запасные: Сундуков ТемирканГаджиев АбакарКирш ИльяАнгбан ВикторьенКовачевич Владимир
03 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Бесплатная ставка и прогноз на товарищеский матч Динамо Махачкала — Ростов — 3 июля 2024
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