«Ростов» оформил волевую победу над махачкалинским «Динамо»

Два клуба РПЛ вечером среды проводили очный товарищеский матч – это «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Дончанам удалось обыграть новичка Премьер-лиги с уверенным счётом – 3:1.

Правда, открыли счёт в первом тайме минувшего поединка динамовцы точным ударом Эгаша Касинтуры. Однако в тайме втором буквально за пять-шесть минут Егор Голенков (с пенальти), Имран Азнауров и Роналдо установили окончательный счёт встречи.

Напомним, что «Ростов» в прошлом сезоне финишировал седьмым в турнирной таблице. «Динамо» заняло второе место Мелбет-Первой лиги, благодаря этому махачкалинцы впервые в истории заслужили право сыграть в Премьер-лиге.