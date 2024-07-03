В «Оренбурге» высказались о возможном уходе Веры

Дмитрий Андреев, занимающий должность спортивного директора «Оренбурга», дал свой комментарий по поводу будущего полузащитника Лукаса Веры.

Ранее была информация, что в это летнее межсезонье аргентинец может перейти либо в «Ахмат», либо в «Химки».

- Вокруг Лукаса Веры каждый год что-то происходит. Пока он у нас. Дальше – посмотрим, - передаёт слова Андреева «Чемпионат».

В прошлом сезоне 27-летний футболист 28 раз выходил на поле в составе «Оренбурга», записал на свой счёт один гол и пять раз ассистировал партнёрам. Соглашение игрока с оренбургским клубом действует до лета следующего года, а трансферная стоимость оценивается в три млн евро.