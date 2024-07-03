Агент Тюкавина рассказал о настрое игрока перед новым сезоном

Алексей Сафонов рассказал, в каком настроении форвард Константин Тюкавин подходит к новому сезону РПЛ.

- Тюкавин подходит к новому сезону в нормальном рабочем настроении. У него задача развиваться, играть лучше, чем в прошлом сезоне, и двигаться вперёд, - передаёт слова агента футболиста Metaratings.

Тюкавин в минувшем сезоне 30 раз появлялся на поле в составе «Динамо», 15 раз поразил ворота соперников сделал девять голевых передач на партнёров. Тюкавин был признан лучшим игроком сезона.

Трудовой договор футболиста с «Динамо» действует до 2028 года, а трансферная стоимость Тюкавина оценивается в 12 млн евро.