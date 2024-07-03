Глушенков назвал отличие тренировок в «Зените» и «Локомотиве»

Летний новобранец питерского «Зенита» Максим Глушенков высказался об отличии в тренировочном процессе в московском «Локомотиве» и «Зените».

«В «Локомотиве» первые два‑три дня мы на утренней тренировке просто бегали. В «Зените» — вся работа через мяч, это радует. Но нагрузку всё равно примерно ту же самую получаешь», - говорит Глушенков для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что за «Локо» Глушенков выступал с зимы-2022-2023 годов. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Максим стал лучшим ассистентом. Ранее Глушенков высказался по поводу конкуренции в составе чемпиона России.