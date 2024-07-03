«Акрон» с неприличным счётом разгромил чемпиона Северного Кипра

Новичок РПЛ в лице тольяттинского «Акрона» вновь выдал разгромный матч на сборах в Турции. Со счётом 7:0 тольяттинцы разгромили «Йеничами Агделен», чемпиона частично признанного государства – Северного Кипра. Забивали за свою команду Сергей Грибов (дубль), Артур Галоян, Дмитрий Пестряков, Максим Палиенко, Арсений Дмитриев и Максим Холодов.

Напомним, что 27 июня «Акрон» разгромил турецкий клуб «Испарта 32» с ещё более крупным счётом – 10:0. В новом сезоне РПЛ молодая команда из Самарской области впервые в своей истории сыграет в элитном дивизионе российского футбола. Начнётся сезон игрой на выезде против столичного «Локомотива».