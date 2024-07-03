Радимов заявил, что его смущает возраст новичка «Спартака» Виллиана Жозе

Владислав Радимов, в прошлом игрок «Зенита» и национальной сборной России, высказался о новичке «Спартака» Виллиане Жозе.

Напомним, столичный клуб объявил о подписании 32-летнего форварда в понедельник, трудовой договор с футболистом будет действовать до 2026 года. До этого Жозе выступал за «Бетис».

- Он достаточно неплохо выступал последние несколько лет. Но сейчас ему за 30, скорость немного стала хуже. Нужно довериться руководству «Спартака», насколько они уверены в этом переходе. Он может забивать голы, у него есть свои качества. Смущает возраст, - заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Виллиан Жозе был игроком «Бетиса» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он 43 раза выходил на поле в составе «Бетиса» и 14 раз поразил ворота соперников, также в его активе шесть ассистов на партнёров.