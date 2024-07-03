Турецкий журналист Фуркан Бозоглу специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем игрока атаки «Галатасарая» Керема Актюркоглу. Турка в последнее время связывают с московским «Спартаком».

«Галатасарай» не прочь продать Актюркоглу. Игроку нужен новый вызов, а клубу важно выручить за него деньги. Несколько лет назад «Галатасарай» просил за него 30 млн евро, сейчас клуб согласится на меньшую сумму. Вопрос, готов ли сам Керем ехать в Россию. На него есть спрос в Европе, но многих смущает цена», - сказал Бозоглу нашему корреспонденту.

Ранее один из источников сообщал, что Керема не привлекает переезд в РПЛ.