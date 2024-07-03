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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Турецкий журналист: «Актюркоглу нужен новый вызов» эксклюзив

03 Июля 2024 • 20:09 Комментировать

Турецкий журналист Фуркан Бозоглу специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем игрока атаки «Галатасарая» Керема Актюркоглу. Турка в последнее время связывают с московским «Спартаком».

«Галатасарай» не прочь продать Актюркоглу. Игроку нужен новый вызов, а клубу важно выручить за него деньги. Несколько лет назад «Галатасарай» просил за него 30 млн евро, сейчас клуб согласится на меньшую сумму. Вопрос, готов ли сам Керем ехать в Россию. На него есть спрос в Европе, но многих смущает цена», - сказал Бозоглу нашему корреспонденту.

Ранее один из источников сообщал, что Керема не привлекает переезд в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Галатасарай Фуркан Бозоглу Керем Актюркоглу ещё теги
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