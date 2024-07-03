Мирко Ваван, агент Огнена Ожеговича специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем своего клиента. Ранее в спортивных СМИ сообщалось, что Ожегович близок к переходу в нижегородский «Пари НН», клуб Российской премьер-лиги.

«Правда ли, что Огнен близок к переходу в «Пари НН»? Да, это правда, такая вероятность высока», - заявил агент нашему корреспонденту.

Ожеговичу 30 лет, его амплуа – нападающий. С 2020 года защищает цвета «Аданаспора». Ранее Ожегович уже играл в России, это было в 2018-2019 годах, тогда серб выступал за тульский «Арсенал».

Напомним, что «Пари НН» возглавляет известный в прошлом сербский футболист, а ныне тренер Саша Илич.