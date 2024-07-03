Захарян впервые посетил матч «Динамо» после перехода в «Реал Сосьедад»

В эти минуты проходит встреча между «Динамо» и «Партизаном» на Братском кубке-2024.

На данный момент идёт первый тайм, голов в матче забито пока не было.

Полузащитник «Реал Сосьедада» и сборной России Арсен Захарян впервые посетил матч своей прошлой команды после ухода из клуба летом 2023 года. Напомним, Захарян перешёл в испанский клуб за 13 миллионов евро, его соглашение с «Реал Сосьедадом» действует до 2029 года. В своём первом сезоне он провёл за клуб 29 матчей в Ла Лиге, забил один гол и сделал два ассиста на партнёров.

Следить за текстовой трансляцией матча «Динамо» - «Партизан» можно на портале LiveResult.ru.