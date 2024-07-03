Антон Миранчук попрощался с «Локомотивом»

Уже бывший полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук попрощался со столичным клубом. Об этом сказал агент Миранчука Вадим Шпинев.

«Антон сегодня приезжал в базу, попрощался со всеми. Все нормально», - говорит Шпинев для «Спорт-Экспресса».

Ранее сообщалось о том, что Миранчуком интересуется один из топ-клубов Турции, «Трабзонспор». Также сообщалось, что ни в один клуб из России после ухода из «Локо» Миранчук не перейдёт после ухода из состава «железнодорожников».

«Локомотив» - родной клуб Миранчука, взрослый этап его карьеры в «Локо» начался 11 лет назад, в 2013 году.