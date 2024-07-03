Орлов: «Краснодар» вряд ли отдаст Кордобу «Зениту»

Геннадий Орлов, известный журналист, высказался о возможном переходе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в «Зенит».

Ранее была информация, что петербургский клуб заинтересован в подписании колумбийского нападающего, однако в краснодарском клубе решили не усиливать прямого конкурента своим ведущим игроком.

- Конечно, это было бы усиление для «Зенита», но «Краснодар» вряд ли его отдаст, - передаёт слова Орлова «Чемпионат».

В минувшем сезоне РПЛ Кордоба принял участие в 27 матчах за «Краснодар», записав на свой счет 15 забитых мячей и шесть голевых передач на своих партнёров. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2025 года.