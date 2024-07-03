Сенников: «Уткин может стать заменой Глушенкову и Миранчуку»

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин, судя по последним новостям, может оказаться в столичном «Локомотиве». Бывший защитник «Локо» и сборной России Дмитрий Сенников считает, что хавбек может заменить в клубе Максима Глушенкова или Антона Миранчука.

«Если он наберёт форму, он сможет их заменить. У него был период в том году, тогда много они забивали с Комличенко в «Ростове». А «Локомотив» — это будет новый вызов для него, что будет мотивацией», - говорит Сенников для Legalbet.

Как добавил эксперт, Уткин – это хороший футболист, который под руководством Валерия Карпина прибавил.

Уткин может сменить «Ростов» на «Локомотив»