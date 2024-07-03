Клуб Серии А, «Кальяри» остаётся фаворитом на Алексея Миранчука. По новостям СМИ, Миранчук не входит в планы «Аталанты», с которой у россиянина ещё год контракта.

По информации телеканала «Матч ТВ», у «Дженоа», также клуба Серии А был большой интерес к Алексею. Однако генуэзцы не готовы платить за полузащитника большие деньги. В то же время «Кальяри» рассчитывает провести этим летом большую трансферную кампанию, поэтому островитяне могут подписать Миранчука.

«Также Миранчук находится в списках «Фиорентины». О нем высокого мнения новый тренер команды Раффаэле Палладино», - добавил телеканал со ссылкой на свой собственный источник.

В «Аталанте» приняли решение по Миранчуку