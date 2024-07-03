Дьяков – о Промесе: «Полгода он где-то пропадает, что с ним будет дальше неизвестно»

Виталий Дьяков, в прошлом игрок ряда российских команд, высказался об уходе форварда Квинси Промеса из «Спартака».

Столичный клуб 1 июля в своих социальных сетях сообщил об уходе своего легионера, так как контракт игрока с «красно-белыми» подошёл к концу.

- Не знаю, насчёт второго прихода. В свой первый приход «Спартак» стал чемпионом. Естественно, он для «Спартака» легенда. Забил кучу мячей, но эта ситуация, которая с ним произошла, испортила все его заслуги. Полгода он где-то пропадает, что с ним будет дальше неизвестно, - передаёт слова Дьякова Vporgnoze.ru.

Промес выступал за «красно-белых» на протяжении семи лет – всего на его счету 235 матчей за «Спартак», в которых нападающий 114 раз поразил ворота соперников и сделал 59 ассистов на своих партнёров.