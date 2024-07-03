Форвард «Ростова» Соу перейдёт в «Ризеспор»

Форвард «Ростова» Али Соу станет игроком клуба чемпионата Турции. Его новой командой будет «Ризеспор», представитель турецкой Суперлиги.

«Али действительно переходит в «Ризеспор». Условия? Аренда», - говорит Sport24 агент Соу Луиджи Соррентино.

Напомним, что прошлый сезон Соу провёл также в Турции, но в составе столичного «Анкарагюджю». Контракт 30-летнего игрока с «Ростовом» рассчитан ещё на год, до лета 2025 года.

«Ризеспор» по итогу прошедшего сезона турецкого чемпионата стал девятым в турнирной таблице, в очковом запасе клуба оказалось 50 баллов. От шестёрки клуб отстал на шесть баллов.