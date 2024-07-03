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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названы клубы РПЛ, которые чаще всех использовали своих воспитанников

03 Июля 2024 • 18:53 Комментировать

Российская премьер-лига подготовила рейтинг команд, которые в минувшем футбольном сезоне чаще всех использовали на поле своих воспитанников.

Первое место – у столичного «Локомотива» (38,5% от общего игрового времени всех футболистов). На втором месте разместился «Краснодар» (35,4%). Третье место – у московского «Динамо» (35,3%). Замыкают пятёрку также топовые команды, а именно московские ЦСКА (28%) и «Спартак» (23,2%).

Напомним, что менее чем через три недели начнётся новый сезон РПЛ. Защищать чемпионский титул будет питерский «Зенит», чемпион последних шести сезонов в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
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