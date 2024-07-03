«Динамо» назвало состав на игру Братского кубка с «Партизаном»

Московское «Динамо» назвало состав на первую игру «Братского кубка» с белградским «Партизаном». Он выглядит следующим образом:

Лунёв, Танасиевич, Кутицкий, Майсторович, Лаксальт, Гагнидзе, Фомин, Гладышев, Пименов, Тюкавин, Макаров.

Стартовый свисток грядущего матча прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры проведёт наш портал.

Напомним, что голкипер «бело-голубых» Андрей Лунёв перебрался этим летом в «Динамо» из Азербайджана, где он играл в составе чемпиона страны, «Карабаха». Антон Шунин, который провёл в «Динамо» всю карьеру, покинул столичную команду.