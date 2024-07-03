Сенников назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников порассуждал о новом сезоне РПЛ и назвал главного конкурента действующего чемпиона России.

«Главным конкурентом «Зенита» в новом сезоне будет «Спартак». «Красно‑белые» приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство», - говорит Сенников для «РБ Спорт».

Напомним, что по итогу прошлого сезона «Зенит» вновь стал чемпионом России, уже в шестой раз подряд. «Спартак» же в межсезонье возглавил сербский тренер Деян Станкович, по итогу прошлого сезона клуб стал пятым в РПЛ.

«Петербуржцы же продолжают укрепляться для победы в чемпионате», - добавил Сенников.