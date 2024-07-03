Камоцци: «Алексей Миранчук легко найдёт себе команду в Серии А»

Эксперт и бывший советник Алексея Федуна Франко Камоцци порассуждал о возможном будущем Алексея Миранчука, полузащитника «Аталанты» из Бергамо. Ранее появились новости о том, что Миранчук не входит в планы бергамсков на будущее.

«Если «Аталанта» его реально отпустит, Алексей легко найдет другую команду в Серии А, его точно кто-то захочет подписать. В Италии его хорошо знают, видели, на что он способен», - говорит Камоцци для «РБ Спорт», добавив, что предложение из Италии у него точно будет.

Ранее в СМИ появился слух о том, что Миранчук может перебраться за океан в МЛС в «Ди Си Юнайтед».