Глушенков высказался насчёт конкуренции в «Зените»

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, думал ли он о конкуренции, когда принимал решение о переходе в питерский клуб.

«Конечно! Знал, куда иду и какого высокого уровня тут футболисты. В итоге сказал себе: «Будем работать и стараться пробиться в состав», - сказал Глушенков в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что Максим Глушенков подписал с «Зенитом» контракт на четыре сезона с возможностью продления ещё на год. Ранее Глушенков выступал за московский «Локомотив».

Для «Зенита» сезон 2024/2025 будет открываться матчем за суперкубок. В борьбе за этот трофей соперником питерцев будет «Краснодар».