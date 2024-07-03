Глушенков дал комментарий о негативном опыте других игроков в «Зените»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков дал комментарий по поводу негативного опыта некоторых игроков в питерском клубе. Так, некоторые футболисты после трансфера в «Зенит» получали мало игрового времени.

«Это уже от каждого зависит. От того, как ты работаешь на тренировках и играешь. Считаю, всё, что происходит с любым футболистом в той или иной команде после перехода – это честно и справедливо», - цитирует Глушенкова «Матч ТВ».

Как известно, 24-летний Глушенков перебрался в «Зенит» из «Локомотива». В Санкт-Петербурге атакующий полузащитник заключил контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.