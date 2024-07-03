Глушенков: У меня не было возражений по пунктам контракта с «Зенитом»

Атакующий полузащитник Максим Глушенков в летнее трансферное окно перебрался из «Локомотива» в «Зенит». Футболист ответил на вопрос, участвовал ли он в обсуждении условий контракта в Санкт-Петербурге.

«Минимально. По сути, просто согласился, когда обо всём сообщил агент», - сказал Глушенков в интервью «Матч ТВ».

Глушенков отметил, что у него не было возражений по пунктам трудового договора с «Зенитом».

«А какие могут быть возражения, если ты в «Зенит» переходишь?» - сказал Глушенков.

Первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Зенит» проведёт в субботу, 13 июля. В этот день питерцы разыграют суперкубок с «Краснодаром».