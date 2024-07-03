В «Динамо» ответили на вопрос о Джикии

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, отреагировал на информацию о том, что защитник Георгий Джикия отказался от варианта с переходом в стан «бело-голубых». У Гафина спросили, делал ли клуб предложение Джикии.

«Мы не делали предложение Джикии. Мне кажется, что это всё раздутые сплетни», - сообщил Гафин «Матч ТВ».

Как известно, 30-летний Георгий Джикия по завершению сезона 2023/2024 обрёл статус свободного агента. «Спартак» принял решение не предлагать новый контракт своему капитану, выступавшему за клуб с начала 2017 года. Где продолжит карьеру Джикия, пока непонятно.

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 20 по 22 июля.