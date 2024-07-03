Агент Стоцкого: «Гендиректор «Пари НН» публично обещал продлить контракт при сохранении команды в РПЛ»

Агент Олег Ерёмин, который работает с защитником Дмитрием Стоцким, высказался о будущем футболиста. По словам агента, Стоцкий ещё может остаться в «Пари НН». При этом на сегодняшний день 34-летний защитник является свободным агентом, ведь срок его контракта в Нижнем Новгороде истёк.

«Ещё есть такой момент, что генеральный директор «Пари НН» до окончания контракта публично обещал продлить соглашение, если команда останется в РПЛ. Мы ждём продолжения. Думаю, что в ближайшее время нижегородцы вернутся к нам с предложением о продлении», - цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

В то же время Ерёмин отметил, что он контактирует и с другими клубами. Так, например, агент ведёт обсуждения с «Балтикой», которая по итогам сезона вылетела из Премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу.