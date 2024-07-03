Стоцкий – об уходе из «Пари НН»: Позвонили и сказали: «Спасибо за работу»

Защитник Дмитрий Стоцкий высказался о своём уходе из «Пари НН» по завершению сезона 2023/2024. 34-летний футболист обрёл статус свободного агента в связи с истечением срока трудового соглашения.

«Личного разговора не было, но было объявлено, что если «Пари НН» останется в РПЛ, то соглашение продлят. Но контракт закончился, я уехал домой, а предложения не было. Позвонили и сказали: «Спасибо за работу», - цитирует Стоцкого «Спорт-Экспресс».

Стойкий добавил, что он ожидал какого-либо разговора с «Пари НН» по поводу будущего, но диалога не было.

Напомним, что «Пари НН» сохранил прописку в Российской премьер-лиге по итогам противостояния с тульским «Арсеналом» в стыковых матчах (победа 3:2 по сумме двух встреч).