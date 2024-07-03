Игрока сборной Турции не привлекает переезд в РПЛ

Вингер сборной Турции Керем Актюркоглу может уйти из «Галатасарая» в летнее трансферное окно. У 25-летнего футболиста есть предложения от клубов из топ-5 лиг, плюс Актюркоглу слухи связывают со «Спартаком».

Как сообщает Legalbet, вариант с переездом в Российскую премьер-лигу не особенно привлекает Актюркоглу. Источник отмечает, что представители турецкого вингера контактируют с клубами из Франции и Испании.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Керема Актюркоглу в 15 миллионов евро. Стоит сказать, что этот футболист поучаствовал во всех четырёх прошедших матчах сборной Турции на Евро-2024 и даже забил один гол.