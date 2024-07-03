Лещук обратился к Шунину, покинувшему «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук обратился к Антону Шунину. 37-летний Шунин этим летом покинул динамовцев, в структуре московского клуба Антон был с раннего детства.

«Антон, ты был и остаёшься примером трудолюбия и самоотдачи на поле. У нас здоровая конкуренция, она мотивировала нас обоих становиться лучше», - пишет Лещук в личном телеграм-канале.

Как добавил вратарь, отношения между конкурентами по позиции были разными, однако последний отрезок времени они провели в положительном ключе.

«Благодарю тебя за это и желаю удачи, независимо от того, какой путь ты для себя выберешь», - добавил Лещук.

Напомним, что Шунин ни разу за карьеру не переходил из «Динамо» в какой-либо другой клуб.