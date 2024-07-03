Полузащитник казанского «Рубина» Леон Мусаев официально покидает клуб из Татарстана. Новым клубом Леона станет столичная «Родина», сообщает пресс-служба «рубиновых».

Мусаеву 25 лет, в минувшем сезоне в первой половине он был игроком «Рубина». Вторую половину сезона Леон провёл в аутсайдере Мелбет-Первой лиги в лице краснодарской «Кубани». Клуб вылетел во Вторую лигу, заняв последнее место.

В «Рубин» Мусаев перебрался три с половиной года назад из питерского «Зенита». Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 300 тыс. евро.

«Родина» по итогу минувшего сезона Мелбет-Первой лиги стала пятой в турнирной таблице.