Самарские «Крылья Советов» отдали молодого белорусского форварда Егора Карпицкого в клуб Мелбет-Первой лиги, саратовский «Сокол». Об этом официально сообщает пресс-службы «крылышек».

Карпицкому 20 лет, в Самаре он уже почти год. За сезон ему удалось сыграть в 14 матчах, в которых он забил один раз и ещё один раз отметился голевой передачей. Также он выступал за «Крылья Советов-2».

В «Крыльях» пояснили, что рассматривали аренду Карпицкого принципиально к главному тренеру «Сокола» Алексею Баге. Вместе они работали в солигорском «Шахтёре». Также у самарцев будет возможность вернуть форварда уже зимой.