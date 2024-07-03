Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц арендован сербским клубом «Бачка-Топола». Об этом официально сообщает пресс-служба краснодарских «быков». Соглашение по аренде 24-летнего игрока рассчитано до лета следующего года.

Серб оказался в «Краснодаре» летом 2022 года. В сезоне прошедшем Михайло сыграл за серебряного призёра РПЛ в 25 матчах в рамках всех официальных турнирах, в них он отличился двумя голевыми передачами. Контракт балканского игрока с «Краснодаром» действует до лета 2026 года.

Отметим, что за клуб «Бачка-Топола» Баньяц уже выступал на протяжении двух лет, это было с 2020 по 2022 годы, как раз до перехода серба в «Краснодар».