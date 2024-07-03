Российский форвард Магомед-Шапи Сулейманов – игрок греческого «Ариса» из Салоников на постоянной основе. Новостью об этом делится пресс-служба клуба. Стороны подписали трудовое соглашение на два ближайших года, завершится оно летом 2026 года.

Напомним, что Сулейманов – воспитанник академии «Краснодара». Три последних сезона он играл в аренде, сначала в «Гиресунспоре» из Турции, после в «Хапоэле» из Беэр-Шевы (Израиль). Минувший сезон в рамках аренды Сулейманов провёл как раз в составе «Ариса» из Салоников.

В 37 играх минувшего сезона Сулейманов забил шесть голов и отдал четыре ассиста во всех турнирах.