Широков ответил на вопрос о мотивации легионеров «Спартака» и «Зенита»

Известный в прошлом футболист Роман Широков дал комментарий на тему мотивации иностранных игроков в Российской премьер-лиге.

«Кто из игроков «Спартака» играл за эмблему? Этот вопрос надо задавать спартаковским болельщикам. Мне сказать трудно. Кто из легионеров «Зенита» играл не за деньги? Все легионеры «Зенита» играли за «стрелку». Они выходили и отдавались на поле», - цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Ранее агент Манфреда Угальде заявил, что футболист перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно ради денег. Интересно, что Угальде в 16 официальных матчах за «красно-белых» смог забить всего лишь один гол.

До старта нового сезона Российской премьер-лиги осталось менее трёх недель. Матчи первого тура пройдут с 20 и 22 июля включительно.