Агент высказался о будущем Марио Фернандеса

Агент Жорже Машаду, который работает с защитником «Зенита» Марио Фернандесом, дал комментарий на тему будущего игрока.

«Марио Фернандес хочет продолжить выступать за «Зенит» и помочь команде завоевывать трофеи», - слова Машаду приводит Metaratings.

Марио Фернандесу 33 года, его действующий контракт с «Зенитом» рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года. За «сине-бело-голубых» Фернандес провёл 18 официальных матчей, не отметившись в них результативными действиям.

Добавим, что «Зенит» в каждом из шести предыдущих сезонов становился чемпионом России. Через несколько недель команда Сергея Семака начнёт новую защиту титула.