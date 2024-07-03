Раскрыт «громадный» трансферный бюджет «Спартака»

«Спартак» стремится усилить состав команды, чтобы в следующем сезоне радовать своих болельщиков. Известный агент Герман Ткаченко в программе «Коммент.Шоу» сообщил, что трансферный бюджет «Спартака» составляет 50-70 миллионов евро. Такой бюджет на трансферы агент назвал «громадным».

Напомним, что «Спартак» в прошлом сезоне Российской премьер-лиги финишировал на пятой позиции в турнирной таблице. В настоящий момент команда готовится к новому чемпионату под руководством нового тренера – с командой работает Деян Станкович.

В первом туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Оренбурга» 21 июля.