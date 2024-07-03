Орлов оценил перспективы Бакаева и Изидора в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы Зелимхана Бакаева и Вильсона Изидора в «Зените».

«У Бакаева точно нет будущего в «Зените». А Изидор специально остался в Петербурге, занимался с тренером. Но вышел – ему не хватает ажурной техники», - цитирует Орлова «Чемпионат».

Орлов отметил, что «Зениту» всё время нужно взламывать оборону соперника, и это сложно сделать игрокам, которые бегут широким шагом, как Изидор.

Первый официальный матч сезона 2024/2025 «Зенит» проведёт в субботу, 13 июля. В этот день команда Сергея Семака сразится с «Краснодаром» за суперкубок России.