Гладилин оценил нашумевшие слова агента спартаковца Угальде

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин высказался насчёт слов агента форварда «красно-белых» Манфреда Угальде. Представитель костариканца заявил, что футболист перешёл в российский клуб ради денег.

«За бесплатно никто не играет. Понимаете это? Я не знаю, какие деньги он получает, но он очень дорогой футболист. Угальде должен на эти затраченные средства давать результат. Пока этого результата нет», - цитирует Гладилина «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Манфред Угальде после зимнего трансфера успел поучаствовать в 16 матчах «Спартака». В них нападающий записал на свой счёт один гол.

Матчи стартового тура Российской премьер-лиги пройдут с 20 по 22 июля. В первом туре «Спартак» сыграет против «Оренбурга».