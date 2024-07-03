Кассьерра ответил на вопрос об уходе из «Зенита»

Центрфорвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о возможном уходе из своего нынешнего клуба.

«Я сосредоточен только на предстоящем матче за Суперкубок России. У меня действующий контракт с «Зенитом», поэтому я не рассматриваю вариант с уходом из команды», - передает слова колумбийского бомбардира Metaratings.ru.

Матео защищает цвета петербургского коллектива с лета 2022 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2027 года. В общей сложности Кассьерра провел 72 поединка за «сине-бело-голубых», в которых отметился 32 забитыми мячами.