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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кассьерра ответил на вопрос об уходе из «Зенита»

03 Июля 2024 • 14:57 Комментировать

Центрфорвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о возможном уходе из своего нынешнего клуба.

«Я сосредоточен только на предстоящем матче за Суперкубок России. У меня действующий контракт с «Зенитом», поэтому я не рассматриваю вариант с уходом из команды», - передает слова колумбийского бомбардира Metaratings.ru.

Матео защищает цвета петербургского коллектива с лета 2022 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2027 года. В общей сложности Кассьерра провел 72 поединка за «сине-бело-голубых», в которых отметился 32 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра
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