Ещенко: «Иностранцы всегда приезжали в РПЛ за копейкой»

Агент форварда «Спартака» Манфреда Угальде заявил о том, что футболист перебрался в московский клуб ради денег. И хотя представитель костариканца позже сказал, что его слова были искажены, цитата стала обсуждаемой в российском футбольном обществе.

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко не удивлён словами агента Угальде. Ещенко привёл в пример Китай и Саудовскую Аравию, куда футболисты открыто едут ради заработка.

«Каждый выбирает своё. В России хорошо иностранцам платят, поэтому они сюда и едут. В Европе им никто такие деньги платить не будет. Так было всегда. Иностранцы всегда приезжали за копейкой, проявить себя и уехать в Европу», - цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

За «Спартак» Манфред Угальде провёл 16 официальных матчей, в которых забил только один гол.