Тренер предположил, сколько голов забьёт Роналду в чемпионате России

Российский специалист Сергей Ташуев поразмышлял на тему возможного переезда звездного нападающего Криштиану Роналду в Российскую премьер-лигу.
«Роналду точно забил бы за сезон в РПЛ минимум 15 мячей. У наших защитников была бы паника, играй они против такой мировой звезды. Он в хорошей форме, поэтому продолжит забивать», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Напомним, что на клубном уровне 39-летний Криштиану выступает за саудовский «Аль-Наср». В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Сейчас нападающий играет за сборную Португалии на Евро-2024. В четырех матчах форвард не отметился голами.
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