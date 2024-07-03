«Зенит» и Марио Фернандес: решения пока нет

В «Зените» ещё не приняли решение по поводу будущего защитника Марио Фернандеса. В настоящий момент 33-летний футболист восстанавливается от травмы.

Согласно данным Metaratings, тренеры «Зенита» ждут, когда Фернандес начнёт полноценно тренироваться. Сам Марио, в свою очередь, тоже хочет оценить свою готовность к проведению полноценного сезона. В общем, решение будет приниматься позже.

Контракт Марио Фернандеса с «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года. Всего за питерский клуб футболист провёл 18 официальных матчей.

Первый официальный матч сезона 2024/2025 «Зенит» проведёт уже 13 июля. В этот день питерцы разыграют с «Краснодаром» суперкубок России.