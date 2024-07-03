Карадениз: Мировой футбол страдает из-за отсутствия России

Экс-игрок казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз высказался насчёт санкций, с которыми столкнулся российский футбол.

Как известно, из-за санкций в отношении Российского футбольного союза со стороны УЕФА и ФИФА в настоящий момент российские клубы не выступают в еврокубках, а российская сборная может проводить только товарищеские матчи.

«Пока российские клубы не участвуют в еврокубках, а сборная России не участвует в чемпионатах Европы и мира, это наказание не только для российского, но и для мирового футбола тоже. Российский футбол обогащает и дополняет мировой футбол», - цитирует Карадениза Sport24.

Карадениз добавил, что сборная России могла бы хорошо выступить на текущем чемпионате Европы. По словам бывшего игрока «Рубина», нынешняя сборная России показывает неплохой уровень.