Шунин обратился к фанатам «Динамо»

На днях «Динамо» объявило об уходе голкипера Антона Шунина, являющегося воспитанником клуба. Теперь «бело-голубые» опубликовали обращение 37-летнего футболиста.

«Дорогие динамовцы. Сегодня наступил тот день, когда я говорю «до свидания». Но при этом с семи лет в одном клубе всю жизнь уже на протяжении тридцати лет я играл за наш великий клуб. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы поддерживали нас в разные времена – и когда мы выигрывали, и когда мы проигрывали. И я не отказываюсь от своих слов: я такой же, как и вы, - динамовец с первого до последнего дня», - сказал Шунин.

Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» финишировало на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги

Шунин признался, что хотел остаться в «Динамо»