В «Трабзонспоре» отреагировали на слухи об Антоне Миранчуке

На днях «Локомотив» объявил об уходе из клуба полузащитника Антона Миранчука. 28-летний футболист ушёл в связи с истечением срока трудового соглашения. Агент Миранчука Вадим Шпинёв говорил, что хавбек окажется в другом чемпионате. Появлялась информация о возможном переходе Антона в «Трабзонспор». Комментарий на этот счёт дал Ибрагим Сахинкая, который в турецком клубе занимает пост вице-президента.

«Антон Миранчук может перейти в наш клуб? Нет, это не так», - слова Сахинкая приводит Sport24.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Антона Миранчука в 6 миллионов евро.