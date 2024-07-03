«Спартак» может подписать четвертьфиналиста Евро-2024

«Спартак» ведёт работу по усилению состава команды в летнее трансферное окно. Московский клуб продолжает переговорный процесс по вингеру «Галатасарая» и сборной Турции Керему Актюркоглу.

Согласно данным Metaratings, сам 25-летний Актюркоглу не против трансфера в Россию. Впрочем, говорить о заключении сделки пока рано – сторонам в ходе переговоров нужно решить ряд нюансов.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Актюркоглу в 15 миллионов евро.

В настоящий момент Керем Актюркоглу находится в расположении сборной Турции на чемпионате Европы. Футболист поучаствовал во всех четырёх матчах на турнире и даже забил один гол.