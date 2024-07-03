Горшков высказался о конкуренции с Дугласом Сантосом

Новичок питерского «Зенита» Юрий Горшков высказался о конкуренции с капитаном команды с берегов Невы Дугласом Сантосом.

Игрок сборной России отметил, что он будет соперничать за место на поле на позиции левого защитника не только с бразильцем, однако он не боится конкуренции.

«Мы с ним познакомились, перекинулись парой фраз. Он большой профессионал. Слежу за тем, как Дуглас работает и в зале, и на поле. Есть чему поучиться», - приводит слова Горшкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, что 25-летний футболист подписал контракт с питерским клубом до лета 2027 года с опцией продления еще на один сезон.