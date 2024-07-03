Российский полузащитник Антон Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Турции, об этом сообщает Fanatik.

По данным источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Трабзонспор», который до сих пор не смог найти равноценную замену Анастасиосу Бакасетасу, который покинул турецкий клуб в зимнее трансферное окно.

Напомним, что в понедельник, 1 июля, Антон Миранчук стал свободным агентом после того, как у него закончился контракт с московским «Локомотивом», за основную команду которого он выступал с 2017 года. Сообщалось, что стороны не смогли договориться по новым финансовым условиям.