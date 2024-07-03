Агент Угальде: «Мои слова о мотивах перехода Манфреда в «Спартак» были искажены»

Агент нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк высказался о своем заявлении, что его клиент пополнил ряды столичного клуба только из-за денег.

Агент отметил, что его слова были искажены, ведь «Спартак» является большим клубом, у которого большие традиция и большие достижения.

«Мы нисколько не сожалеем о переходе в московский клуб и с нетерпением ждем предстоящий сезон. Манфред — победитель, который хочет побеждать вместе со «Спартаком», - приводит слова Морсинка «Матч ТВ».

Напомним, что контракт форварда с «красно-белыми» рассчитан до лета 2028 года.