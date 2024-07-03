«Торино» и питерский «Зенит» договорились о трансфере полузащитника Ивана Илича, об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По данным источника, сумма трансфера составит 22 миллиона евро, также предусмотрен бонус в размере трех миллионов евро, а игроку сборной Сербии предложена зарплата в три миллиона евро с бонусной частью, однако он хочет получить более высокую оплату, которая будет включать в себя ежегодный рост фиксированной части.

23-летний футболист в составе сборной Сербии принимал участие на чемпионате Европы, где отметился одной результативной передачей в матче против сборной Словении (1:1).